NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Microchip Technology-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Microchip Technology-Aktie an diesem Tag bei 75,15 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hat, hat nun 13,308 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 199,95 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 29.04.2026 auf 90,17 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 199,95 USD entspricht einer Performance von +19,99 Prozent.

Microchip Technology wurde am Markt mit 45,69 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at