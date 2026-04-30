Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Frühes Investment
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Microchip Technology-Aktie an diesem Tag bei 75,15 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hat, hat nun 13,308 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 199,95 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 29.04.2026 auf 90,17 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 199,95 USD entspricht einer Performance von +19,99 Prozent.
Microchip Technology wurde am Markt mit 45,69 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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