Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

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Rentables Microchip Technology-Investment? 28.05.2026 16:04:38

NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microchip Technology von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Microchip Technology eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Microchip Technology-Anteile an diesem Tag bei 78,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 127,429 Microchip Technology-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 96,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 341,51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 23,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte Microchip Technology einen Börsenwert von 53,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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