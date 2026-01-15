Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Frühe Investition
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microchip Technology-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Microchip Technology-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Microchip Technology-Papier an diesem Tag bei 20,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 49,358 Microchip Technology-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 686,08 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 14.01.2026 auf 74,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 268,61 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Microchip Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 39,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!