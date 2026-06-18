Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Lohnender Microchip Technology-Einstieg?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microchip Technology-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 18.06.2023 wurde das Microchip Technology-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 85,49 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 116,973 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 008,31 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 17.06.2026 auf 94,11 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 10,08 Prozent vermehrt.
Am Markt war Microchip Technology jüngst 51,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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