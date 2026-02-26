NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Microchip Technology-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Microchip Technology-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 79,68 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Microchip Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,550 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 947,16 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 25.02.2026 auf 75,47 USD belief. Das entspricht einem Minus von 5,28 Prozent.

Insgesamt war Microchip Technology zuletzt 41,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at