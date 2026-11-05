NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Microchip Technology-Aktie gebracht.

Am 05.11.2023 wurde das Microchip Technology-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,43 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,084 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 985,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,43 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Microchip Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 42,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at