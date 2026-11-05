Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Microchip Technology-Anlage im Blick
|
05.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren eingebracht
Am 05.11.2023 wurde das Microchip Technology-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,43 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 13,084 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.11.2026 985,74 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,34 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,43 Prozent vermindert.
Zuletzt ergab sich für Microchip Technology eine Börsenbewertung in Höhe von 42,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microchip Technology Inc.
|
06.11.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.11.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.11.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
06.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Microchip Technology Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microchip Technology Inc.
|51,64
|-10,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.