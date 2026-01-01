NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microchip Technology von vor 3 Jahren angefallen

Die Microchip Technology-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 70,25 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Microchip Technology-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 142,349 Microchip Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Microchip Technology-Papiers auf 63,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 070,46 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 9,30 Prozent.

Microchip Technology war somit zuletzt am Markt 34,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at