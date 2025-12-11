Microchip Technology Aktie

Microchip Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

Rentables Microchip Technology-Investment? 11.12.2025 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Microchip Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microchip Technology-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70,31 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,422 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,58 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 10.12.2025 auf 67,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,42 Prozent verkleinert.

Alle Microchip Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Microchip Technology Inc. 58,75 2,67% Microchip Technology Inc.

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

