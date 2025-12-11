NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Microchip Technology-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microchip Technology-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70,31 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,422 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,58 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 10.12.2025 auf 67,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,42 Prozent verkleinert.

Alle Microchip Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at