Microchip Technology Aktie
WKN: 886105 / ISIN: US5950171042
|Rentables Microchip Technology-Investment?
|
11.12.2025 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microchip Technology-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 70,31 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Microchip Technology-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,422 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,58 USD, da sich der Wert einer Microchip Technology-Aktie am 10.12.2025 auf 67,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,42 Prozent verkleinert.
Alle Microchip Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Microchip Technology Inc.
|58,75
|2,67%