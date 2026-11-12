Microchip Technology Aktie

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WKN: 886105 / ISIN: US5950171042

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Microchip Technology-Anlage unter der Lupe 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microchip Technology von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Microchip Technology-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Microchip Technology-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 83,35 USD. Bei einem Microchip Technology-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 119,976 Microchip Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Microchip Technology-Papiers auf 62,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 454,11 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 7 454,11 USD entspricht einer negativen Performance von 25,46 Prozent.

Alle Microchip Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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