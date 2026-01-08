Microchip Technology Aktie

Microchip Technology-Investment 08.01.2026 16:05:43

NASDAQ Composite Index-Titel Microchip Technology-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Microchip Technology von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microchip Technology-Aktie Investoren gebracht.

Am 08.01.2021 wurde die Microchip Technology-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Microchip Technology-Papier an diesem Tag 73,70 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microchip Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,357 Microchip Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,33 USD, da sich der Wert eines Microchip Technology-Papiers am 07.01.2026 auf 73,94 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 0,33 Prozent.

Der Börsenwert von Microchip Technology belief sich zuletzt auf 40,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

