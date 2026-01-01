Microvision Aktie

Microvision für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Microvision-Anlage? 01.01.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Microvision-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Microvision-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,35 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microvision-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 425,532 Microvision-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 352,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,83 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,76 Prozent abgenommen.

Am Markt war Microvision jüngst 258,85 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Microvision Inc.mehr Nachrichten