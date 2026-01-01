NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Microvision-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 2,35 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microvision-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 425,532 Microvision-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 352,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,83 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64,76 Prozent abgenommen.

Am Markt war Microvision jüngst 258,85 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at