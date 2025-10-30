NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microvision von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microvision-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Microvision-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Microvision-Anteile bei 1,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9 708,738 Microvision-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 650,49 USD, da sich der Wert einer Microvision-Aktie am 29.10.2025 auf 1,20 USD belief. Mit einer Performance von +16,50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Microvision wurde jüngst mit einem Börsenwert von 359,79 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at