NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Microvision-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 29.01.2023 wurden Microvision-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Microvision-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 802,281 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 492,78 USD, da sich der Wert einer Microvision-Aktie am 28.01.2026 auf 0,92 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 65,07 Prozent.

Zuletzt verbuchte Microvision einen Börsenwert von 278,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

