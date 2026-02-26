NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Microvision eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Microvision-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Microvision-Anteile letztlich bei 2,51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,841 Microvision-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.02.2026 33,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,84 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 66,50 Prozent verringert.

Microvision wurde jüngst mit einem Börsenwert von 266,25 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at