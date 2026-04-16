Microvision Aktie

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WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

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Langfristige Investition 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Microvision-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Microvision-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,19 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Microvision-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 840,336 Microvision-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 15.04.2026 auf 0,68 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 567,98 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 43,20 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Microvision eine Börsenbewertung in Höhe von 197,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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