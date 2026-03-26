NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microvision von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Microvision-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Microvision-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Microvision-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 2,28 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 438,596 Microvision-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 298,07 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 298,07 USD entspricht einer negativen Performance von 70,19 Prozent.

Der Marktwert von Microvision betrug jüngst 208,26 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at