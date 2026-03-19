Microvision Aktie

Microvision für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048

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Performance im Blick 19.03.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Microvision von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Microvision-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Microvision-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,38 USD. Bei einem Microvision-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72,464 Microvision-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2026 gerechnet (0,61 USD), wäre das Investment nun 44,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,50 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Microvision belief sich zuletzt auf 189,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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