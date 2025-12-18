Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Rentables Microvision-Investment?
|
18.12.2025 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microvision-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microvision-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,364 Microvision-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 0,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,87 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Microvision belief sich zuletzt auf 279,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microvision Inc.mehr Nachrichten
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microvision-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: Das macht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
15.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht Verluste (finanzen.at)
|
11.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microvision-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
04.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Microvision-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microvision von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
02.12.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Handelsende (finanzen.at)