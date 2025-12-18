NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microvision-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Microvision eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microvision-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,75 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 36,364 Microvision-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 17.12.2025 auf 0,88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,87 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Microvision belief sich zuletzt auf 279,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at