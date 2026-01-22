NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microvision-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Microvision-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 22.01.2025 wurden Microvision-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 1,59 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Microvision-Aktie investierten, hätten nun 628,931 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.01.2026 gerechnet (0,88 USD), wäre das Investment nun 554,03 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 44,60 Prozent.

Am Markt war Microvision jüngst 262,77 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at