Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Rentabler Microvision-Einstieg?
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust hätte eine Microvision-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Microvision-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 4,50 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 222,222 Microvision-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 82,78 USD, da sich der Wert eines Microvision-Anteils am 17.06.2026 auf 0,37 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 91,72 Prozent eingebüßt.
Microvision wurde jüngst mit einem Börsenwert von 130,37 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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