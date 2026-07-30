NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microvision von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Microvision gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die Microvision-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 641,026 Microvision-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.07.2026 auf 0,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 155,13 USD wert. Mit einer Performance von -84,49 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Microvision zuletzt 87,19 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at