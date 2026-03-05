Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Profitables Microvision-Investment?
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microvision von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Microvision-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Microvision-Papier an diesem Tag 12,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Microvision-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 78,003 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 60,83 USD, da sich der Wert eines Microvision-Anteils am 04.03.2026 auf 0,78 USD belief. Damit wäre die Investition um 93,92 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Microvision belief sich zuletzt auf 241,68 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Microvision Inc.

Aktien in diesem Artikel
|Microvision Inc.
|0,50
|6,40%
