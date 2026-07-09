Microvision Aktie
WKN DE: A1JUDY / ISIN: US5949603048
|Frühes Investment
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09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Microvision-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Microvision von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Microvision-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Microvision-Aktie an diesem Tag 1,23 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 813,008 Microvision-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Microvision-Aktien wären am 08.07.2026 313,17 USD wert, da der Schlussstand 0,39 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 68,68 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Microvision betrug jüngst 130,25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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