NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: Mind CTI schüttet weniger Dividende aus

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Mind CTI-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI am 06.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 0,22 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Mind CTI-Dividende im Vorjahresvergleich um 8,33 Prozent vermindert. Insgesamt wurde beschlossen 4,50 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Mind CTI-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 7,60 Prozent gekappt.

Mind CTI- Dividendenrenditeanpassung

Zum NASDAQ-Schluss notierte das Mind CTI-Papier am Tag der Hauptversammlung bei 1,01 USD. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Mind CTI, demnach wird der Mind CTI-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Mind CTI-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die Mind CTI-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Das Mind CTI-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 19,13 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 12,15 Prozent.

Tatsächliche Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Kurs von Mind CTI via NASDAQ um 34,84 Prozent verringert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 1 199,35 Prozent stärker zugenommen als der Mind CTI-Kurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Mind CTI

Mind CTI-Fundamentaldaten

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Mind CTI beläuft sich aktuell auf 21,433 Mio. USD. Das Mind CTI-KGV beläuft sich aktuell auf 9,11. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Mind CTI einen Umsatz von 19,460 Mio.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 0,13 USD.

Redaktion finanzen.at