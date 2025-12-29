NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Mind CTI gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mind CTI-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 761,905 Mind CTI-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.12.2025 5 571,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,17 USD belief. Damit wäre die Investition 44,29 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Mind CTI zuletzt 23,84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at