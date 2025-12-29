Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
29.12.2025 10:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mind CTI-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4 761,905 Mind CTI-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.12.2025 5 571,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1,17 USD belief. Damit wäre die Investition 44,29 Prozent weniger wert.
Insgesamt war Mind CTI zuletzt 23,84 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
