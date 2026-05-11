NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Mind CTI eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Mind CTI-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 1,39 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hat, hat nun 7 194,245 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 0,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 122,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,78 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Mind CTI bezifferte sich zuletzt auf 20,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at