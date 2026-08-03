NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Mind CTI-Einstiegs gewesen.

Die Mind CTI-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,43 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Mind CTI-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 993,007 Mind CTI-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.07.2026 gerechnet (0,96 USD), wäre die Investition nun 6 709,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,91 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Mind CTI bezifferte sich zuletzt auf 19,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at