NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mind CTI von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Mind CTI-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 16.03.2025 wurde die Mind CTI-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 50,761 Mind CTI-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 60,41 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Papiers am 13.03.2026 auf 1,19 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,59 Prozent vermindert.

Mind CTI wurde am Markt mit 24,27 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at