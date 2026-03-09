NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Mind CTI-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Mind CTI-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Mind CTI-Anteile bei 2,14 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Mind CTI-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 672,897 Mind CTI-Anteilen. Die gehaltenen Mind CTI-Papiere wären am 06.03.2026 5 841,12 USD wert, da der Schlussstand 1,25 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 41,59 Prozent verringert.

Mind CTI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25,40 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at