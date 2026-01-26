Mind CTI Aktie
WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827
|Langfristige Anlage
|
26.01.2026 10:04:21
NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Mind CTI-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Mind CTI-Aktie bei 2,32 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 310,345 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Mind CTI-Papiers auf 1,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 258,62 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 47,41 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Mind CTI eine Börsenbewertung in Höhe von 24,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Mind CTI Ltd.
|1,22
|0,83%