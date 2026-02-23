NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mind CTI-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Mind CTI eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Mind CTI-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Mind CTI-Aktie bei 2,35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Mind CTI-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,553 Mind CTI-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 50,64 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,36 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Mind CTI zuletzt 24,24 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at