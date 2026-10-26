Mind CTI Aktie

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WKN: 541933 / ISIN: IL0010851827

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Lukrative Mind CTI-Anlage? 26.10.2026 10:04:08

NASDAQ Composite Index-Titel Mind CTI-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Mind CTI von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Mind CTI-Investment gewesen.

Am 26.10.2025 wurden Mind CTI-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mind CTI-Papier bei 1,09 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hat, hat nun 9 216,590 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 339,17 USD, da sich der Wert eines Mind CTI-Papiers am 23.10.2026 auf 0,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 16,61 Prozent vermindert.

Mind CTI wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,43 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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