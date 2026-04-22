MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Rentable MKS Instruments-Anlage?
|
22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die MKS Instruments-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 37,50 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die MKS Instruments-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,667 MKS Instruments-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 273,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 300,53 USD wert. Mit einer Performance von +630,05 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war MKS Instruments zuletzt 18,83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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