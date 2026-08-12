NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen MKS Instruments-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades MKS Instruments-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die MKS Instruments-Aktie an diesem Tag bei 46,97 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 212,902 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.08.2026 62 674,05 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 294,38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 526,74 Prozent angezogen.

MKS Instruments wurde am Markt mit 19,80 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at