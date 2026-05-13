MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Langfristige Anlage
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das MKS Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die MKS Instruments-Aktie bei 171,24 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MKS Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 5,840 MKS Instruments-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.05.2026 auf 311,72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 820,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,04 Prozent gesteigert.
Der MKS Instruments-Wert an der Börse wurde auf 21,58 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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