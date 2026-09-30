MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|MKS Instruments-Investment im Blick
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30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen
Das MKS Instruments-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die MKS Instruments-Anteile bei 150,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MKS Instruments-Aktie investiert, befänden sich nun 0,663 MKS Instruments-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.09.2026 176,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 266,02 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,28 Prozent angewachsen.
MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,48 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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