NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MKS Instruments von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das MKS Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des MKS Instruments-Papiers betrug an diesem Tag 85,53 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das MKS Instruments-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,169 MKS Instruments-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 03.03.2026 auf 232,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 271,90 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 271,90 USD entspricht einer Performance von +171,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments belief sich zuletzt auf 16,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

