MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Frühe Investition
|
04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
MKS Instruments-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 48,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 205,761 MKS Instruments-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 205,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 218,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 322,18 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete MKS Instruments eine Marktkapitalisierung von 13,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MKS Instruments Inc.
Analysen zu MKS Instruments Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MKS Instruments Inc.
|160,60
|1,29%