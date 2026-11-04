NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in MKS Instruments-Aktien gewesen.

MKS Instruments-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 48,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 205,761 MKS Instruments-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 205,18 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42 218,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 322,18 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete MKS Instruments eine Marktkapitalisierung von 13,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at