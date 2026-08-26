MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Frühe Investition
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 26.08.2023 wurden MKS Instruments-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die MKS Instruments-Aktie 94,70 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investierten, hätten nun 10,560 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 856,18 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 25.08.2026 auf 270,48 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 185,62 Prozent erhöht.
MKS Instruments wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,17 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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