MKS Instruments Aktie

WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

Lukrative MKS Instruments-Anlage? 11.03.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in MKS Instruments eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 87,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,431 MKS Instruments-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie auf 225,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 575,22 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 157,52 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments belief sich zuletzt auf 15,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

