NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren MKS Instruments-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit MKS Instruments-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das MKS Instruments-Papier letztlich bei 96,60 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 10,352 MKS Instruments-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 331,36 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 430,23 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 243,02 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für MKS Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 21,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at