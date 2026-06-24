MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Rentable MKS Instruments-Anlage?
|
24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren MKS Instruments-Anteile an diesem Tag 97,82 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 10,223 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.06.2026 auf 389,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 978,43 USD wert. Das entspricht einem Plus von 297,84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments bezifferte sich zuletzt auf 28,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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