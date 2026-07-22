MKS Instruments Aktie

MKS Instruments für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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MKS Instruments-Investition im Blick 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in MKS Instruments-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 22.07.2025 wurde das MKS Instruments-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie betrug an diesem Tag 102,42 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investiert hat, hat nun 97,637 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 21.07.2026 33 727,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 345,44 USD belief. Damit wäre die Investition 237,28 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete MKS Instruments eine Marktkapitalisierung von 21,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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