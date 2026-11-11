NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MKS Instruments-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in MKS Instruments-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das MKS Instruments-Papier bei 152,63 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die MKS Instruments-Aktie investierten, hätten nun 0,655 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 139,86 USD, da sich der Wert einer MKS Instruments-Aktie am 10.11.2026 auf 213,47 USD belief. Damit wäre die Investition um 39,86 Prozent gestiegen.

MKS Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at