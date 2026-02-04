NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MKS Instruments von vor einem Jahr abgeworfen

MKS Instruments Aktie
Heute vor 1 Jahr wurde das MKS Instruments-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der MKS Instruments-Aktie betrug an diesem Tag 111,86 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das MKS Instruments-Papier investiert hätte, befänden sich nun 89,397 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 229,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20 523,87 USD wert. Damit wäre die Investition 105,24 Prozent mehr wert.
Insgesamt war MKS Instruments zuletzt 15,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
