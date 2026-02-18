MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|MKS Instruments-Performance im Blick
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit MKS Instruments-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die MKS Instruments-Anteile bei 158,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,294 MKS Instruments-Aktien. Die gehaltenen MKS Instruments-Papiere wären am 17.02.2026 1 654,86 USD wert, da der Schlussstand 262,94 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,49 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 17,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MKS Instruments Inc.
|
18.02.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
18.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Ausblick: MKS Instruments legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: MKS Instruments legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MKS Instruments von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)