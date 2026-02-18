MKS Instruments Aktie

MKS Instruments

WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

MKS Instruments-Performance im Blick 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen MKS Instruments-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit MKS Instruments-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die MKS Instruments-Anteile bei 158,89 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,294 MKS Instruments-Aktien. Die gehaltenen MKS Instruments-Papiere wären am 17.02.2026 1 654,86 USD wert, da der Schlussstand 262,94 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,49 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte MKS Instruments einen Börsenwert von 17,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

