MKS Instruments Aktie

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WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046

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MKS Instruments-Investition im Blick 28.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in MKS Instruments-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 145,74 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investierten, hätten nun 6,862 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 455,74 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Anteils am 27.10.2026 auf 212,16 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 455,74 USD entspricht einer Performance von +45,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments bezifferte sich zuletzt auf 14,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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