MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|MKS Instruments-Investition im Blick
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 145,74 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die MKS Instruments-Aktie investierten, hätten nun 6,862 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 455,74 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Anteils am 27.10.2026 auf 212,16 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 455,74 USD entspricht einer Performance von +45,57 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MKS Instruments bezifferte sich zuletzt auf 14,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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