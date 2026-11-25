MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Rentable MKS Instruments-Investition?
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätte eine Investition in MKS Instruments von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die MKS Instruments-Anteile bei 162,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in MKS Instruments-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,671 MKS Instruments-Aktien. Die gehaltenen MKS Instruments-Aktien wären am 24.11.2026 11 798,95 USD wert, da der Schlussstand 191,32 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,99 Prozent zugenommen.
MKS Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MKS Instruments Inc.
Analysen zu MKS Instruments Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MKS Instruments Inc.
|166,70
|-0,27%