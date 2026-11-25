Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MKS Instruments-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der MKS Instruments-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die MKS Instruments-Anteile bei 162,15 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in MKS Instruments-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,671 MKS Instruments-Aktien. Die gehaltenen MKS Instruments-Aktien wären am 24.11.2026 11 798,95 USD wert, da der Schlussstand 191,32 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,99 Prozent zugenommen.

MKS Instruments markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at