MKS Instruments Aktie
WKN: 920343 / ISIN: US55306N1046
|Frühe Anlage
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MKS Instruments-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die MKS Instruments-Aktie bei 41,22 USD. Bei einem MKS Instruments-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,426 MKS Instruments-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 888,67 USD, da sich der Wert eines MKS Instruments-Anteils am 16.06.2026 auf 366,31 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 888,67 USD entspricht einer Performance von +788,67 Prozent.
Der Marktwert von MKS Instruments betrug jüngst 25,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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