NASDAQ Composite Index-Titel MKS Instruments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MKS Instruments-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in MKS Instruments-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden MKS Instruments-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 108,34 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die MKS Instruments-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,923 MKS Instruments-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.07.2026 263,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 285,31 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 163,35 Prozent.

Zuletzt ergab sich für MKS Instruments eine Börsenbewertung in Höhe von 21,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at